طلب إحاطة للتوسع في مدارس التعليم الفني بالقرى وربطها بسوق العمل

كتب- نشأت علي:

تقدّم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن فتح مدارس وفصول للتعليم الفني المتخصص في القرى، بما يُسهم في دعم أبناء الريف وتوفير تعليم فني يواكب احتياجات سوق العمل المتغير.

وأوضح البرلماني، في بيان، أن التطورات المتسارعة في سوق العمل واحتياج القرى المصرية إلى تعليم فني فعال يتطلب التوسع في إنشاء مدارس فنية متخصصة داخل القرى، وتطوير المناهج لتشمل مواد حديثة تُعزز من فرص الخريجين في الحصول على وظائف حقيقية، دون الحاجة إلى الانتقال إلى المدن أو المراكز البعيدة.

وأكد "شمس الدين"، أهمية إدراج تخصصات ومناهج عصرية تتعلق بريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة، والتكنولوجيا والبرمجيات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى المهارات الحياتية والصناعات الغذائية، وصيانة المعدات الزراعية، والطاقة الشمسية، والحرف اليدوية، وغيرها من التخصصات المرتبطة باحتياجات كل قرية على حدة.

وشدد النائب، على أن دعم التعليم الفني في الريف لا يقتصر فقط على خفض معدلات البطالة، بل يُعد أداة محورية لتعزيز التنمية المحلية وربط التعليم بمقتضيات سوق العمل الحقيقي، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واستدعاء الوزراء المعنيين لمناقشة آليات التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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