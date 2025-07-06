محافظ البحر الأحمر يكشف أخر مستجدات حادث انقلاب حفار "جبل الزيت"

كتب- حسن مرسي:

قدّم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التعازي الخالصة لأسر ضحايا حادث انقلاب حفار في منطقة جبل الزيت، والذي وقع يوم 1 يوليو الجاري. وأسفر الحادث المأساوي عن وفاة أربعة أشخاص، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.

وأوضح حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم السبت، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت بلاغًا مفاده انقلاب حفار كان يحمل على متنه حوالي 30 فردًا.

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ، تم اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق السريع مع قوات البحرية، وتم الدفع بخمس وثلاثين سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الدعم اللازم وإنقاذ المصابين.

وأضاف المحافظ أن مستشفى الجونة تم اختيارها كنقطة لنقل المصابين، وذلك لكونها الأقرب إلى موقع الحادث، ولتوفر مطار بها يسهل من عملية الإجلاء الطبي إذا لزم الأمر.

وتابع أن الحفار، الذي وصف ارتفاعه بارتفاع عمارة سكنية، قد انقلب أثناء عمليات الشد والتحرك من مكان إلى آخر، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية بشكل مكثف لفهم كافة ملابسات الحادث وتحديد أسبابه الحقيقية.