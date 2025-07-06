إعلان

محافظ البحر الأحمر يكشف أخر مستجدات حادث انقلاب حفار "جبل الزيت"

04:30 ص الأحد 06 يوليو 2025

محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

قدّم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التعازي الخالصة لأسر ضحايا حادث انقلاب حفار في منطقة جبل الزيت، والذي وقع يوم 1 يوليو الجاري. وأسفر الحادث المأساوي عن وفاة أربعة أشخاص، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.

وأوضح حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم السبت، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت بلاغًا مفاده انقلاب حفار كان يحمل على متنه حوالي 30 فردًا.

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ، تم اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق السريع مع قوات البحرية، وتم الدفع بخمس وثلاثين سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الدعم اللازم وإنقاذ المصابين.

وأضاف المحافظ أن مستشفى الجونة تم اختيارها كنقطة لنقل المصابين، وذلك لكونها الأقرب إلى موقع الحادث، ولتوفر مطار بها يسهل من عملية الإجلاء الطبي إذا لزم الأمر.

وتابع أن الحفار، الذي وصف ارتفاعه بارتفاع عمارة سكنية، قد انقلب أثناء عمليات الشد والتحرك من مكان إلى آخر، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية بشكل مكثف لفهم كافة ملابسات الحادث وتحديد أسبابه الحقيقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر حفار جبل الزيت عمرو أديب الحكاية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)