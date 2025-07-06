بعد إعلان موعد افتتاحه.. هل يُشكل سد النهضة تهديدًا لأمن مصر المائي؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثير افتتاح سد النهضة الإثيوبي على الأمن المائي المصري، بعد إعلان موعد افتتاحه رسميًا والمقرر خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن إعلان الحكومة الإثيوبية عن موعد افتتاح سد النهضة "شو إعلامي" فقط ولا يؤثر بكثير أو قليل على الأمن المائي المصري، موضحًا أن تأثير سد النهضة على مياه النيل في مصر كان من المفترض أن يحدث خلال السنوات الـ5 الماضية أي سنوات ملء السد.

وتابع: "مصر استطاعت أن تتعامل بحنكة خلال السنوات الماضية مع تداعيات سد النهضة من خلال تقليص مساحات الأرض المزروعة بالأرز وتبطين الترع وتطهير مصارف المياه فضلا عن مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي من خلال محطات تحلية عملاقة الأمر الذي ترتب عليه عدم حدوث أي جفاف في كميات المياه".

وأشار شراقي إلى أن توربينات سد النهضة البالغ عددهم 13 توربين لم يتم تركبيها سوى اثنين فقط مما يؤكد أن السد غير جاهز للتشغيل.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت نيتها افتتاح سد النهضة عقب استكمال أعمال التشييد، رغم استمرار تعثر المفاوضات مع مصر والسودان على مدار السنوات الماضية.

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