تغييرات جديدة بالمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

أصدر الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، مجموعة قرارات جديدة لتنفيذ أهداف المركز والوزارة ولتحقيق مزيدا من التطوير في أداء قطاعاتها والمراكز البحثية التابعة لها.

وشملت القرارات تكليف كلا من:

١-الدكتور زكريا بسطاوي محمد حسن مديرا لمحطة بحوث كوم أمبو.

٢- الدكتور أيمن عبداللطيف مديرا تنفيذيا لمشروع النظم الزراعية بالإسماعيلية.

٣-الدكتور حسن محمد فؤاد جلال مشرفا على مشروع تطوير النظم الزراعية بالإسماعيلية.

٤-الدكتور ياسر مبروك مندور مديرا لمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بسخا.

٥-الدكتور ماهر محمد عبد الحافظ مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالخارجة والمحطة الإقليمية بالوادي الجديد.

٦-الدكتور احمد مصطفى ابو شوشة مديرا لمحطة بحوث سدس.

٧-الدكتور محمد يوسف حسين مديرا لمحطة بحوث بطامية والمحطة الإقليمية بالفيوم.

٨- الدكتور اسعد رضا حسن مديرا لمحطة البحوث بالنوبارية.

٩-الدكتور محمد عطوة جمال الدين مديرا للمحطة الإقليمية بشرق الدلتا وسيناء والبساتين بالقصاصين.

ونقل رئيس مركز البحوث الزراعية شكر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للقيادات السابقة متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة المؤكدة إليهم ، وثقته في القيادات الجديدة بأنه سيقوموا بمواصلة العمل الدؤوب لرفع الكفاءة في المحطات البحثية مزيدا من التقدم في كافة المجالات المرتبطة.

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