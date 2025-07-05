تحرك برلماني عاجل بشأن الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي

كتب- عمرو صالح:

تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، على خلفية الكوارث اليومية المتكررة على الطريق الإقليمي، والتي وصفها بأنها "نزيف مستمر وعبث بأرواح المصريين".

وقال "البياضي"، في نص طلب الإحاطة: "في صباح اليوم السبت، شهدنا فاجعة جديدة على الطريق الإقليمي، راح ضحيتها 9 مواطنين أبرياء، وأُصيب 11 آخرون، في تكرار مأساوي لحادث لم تندمل جراحه بعد، حين لقيت 19 فتاة مصرعهن في نفس الطريق منذ أيام!".

مستنكرًا الغياب الكامل لأي تدخل حكومي حاسم، والتقصير في إجراءات السلامة والرقابة المرورية، أضاف البياضي مستشهدًا بالمادة (59) من الدستور: “الحياة الآمنة حق لكل إنسان… فأين هذا الحق؟ وأين هو أمن الطرق؟ هل تُوفَّر الطمأنينة حين يُسلَّم المصريون يوميًا للموت على الأسفلت؟!”

وهاجم النائب التخاذل الرسمي قائلًا: “هل تنتظرون أن يتحول الطريق الإقليمي إلى مقبرة مفتوحة؟! متى يغلقون الطريق؟ متى نرى محاسبة المقصرين؟ متى تعلنون خطة، متى تقدمون استقالات؟ هل أصبحت حياة المصريين بلا قيمة؟!”

واستند النائب إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2024، أشار البياضي إلى أن مصر شهدت 76,362 إصابة بسبب حوادث الطرق، و5,260 حالة وفاة، بينهم 1,219 طفلًا دون سن الخامسة عشرة.

ووصف البياضي هذه الأرقام بأنها “ليست أرقامًا صامتة… بل أرواح تُزهق يوميًا في ظل تخاذل إداري مريب”.

وطالب النائب بالتحقيق العاجل" في الحادثين، وبمحاسبة أي مسؤول قصّر أو تواطأ، بالإضافة إلى تقديم خطة شاملة لتأمين الطريق الإقليمي تشمل: تركيب كاميرات مراقبة ورادارات، رقابة صارمة على مركبات النقل الثقيل، رقابة مرورية متحركة على الطرق وعلى قادة المركبات، صيانة شاملة دورية للطرق، وتحديد المسؤولية السياسية عن هذه الكوارث.

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