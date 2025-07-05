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صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث الطريق الإقليمي

11:18 م السبت 05 يوليو 2025
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    حادث الطريق الإقليمي
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    حادث الطريق الإقليمي
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    حادث الإقليمي
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    محافظ المنوفية يطمئن على مصابي حادث الإقليمي
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كتب- محمد أبو بكر:
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، صرف 300 ألف جنيه من "الوزارتين" لأسرة كل حالة وفاة من ضحايا الحادث الذي وقع اليوم، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، اتجاه "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي"، ما أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.

ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل كل من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل بسرعة المتابعة، واتخاذ الإجراءات العاجلة ،لصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك للمصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة وتحديد الإصابة.

وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

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مايا مرسي وزير العمل وزيرة التضامن تعويضات ضحايا الإقليمي حادث الطريق الإقليمي
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