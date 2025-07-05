كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، عن سبب عدم تأثر مصر بملء خزان سد النهضة خلال السنوات الماضية.

وقال "نور الدين"، في منشور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، إن عدم شعورنا بتأثيرات ملء خزان سد النهضة يرجع لعدد من الأسباب وهي ان الفيضان كان غزيرًا طوال خمس سنوات وفي كل سنة ارتفع متوسط إيراد النيل الأزرق إلى 75 مليار متر مكعب بدلًا من ٤٩ مليار وبذلك ملأت إثيوبيا من الزيادة في كل مرة.

وتابع: "وطوال الخمس سنوات لم تكن إثيوبيا تعلم أو تتوقع هل الفيضان عالي أم منخفض وكانت ستتم الملء تحت كل الظروف".

وأضاف نور الدين، أن الظروف الحالية التي تمر بها السودان منذ أكثر من عامين أثرت على استخدام السودان لحصتها أو تخزينها في سدودها مع استهداف السدود من القوات المتحاربة وبالتالي فحصة السودان البالغة ١٨.٥ مليار متر مكعب ذهب منها جزء كبير إلي مصر دون ان نسعى او نستهدف ذلك.

وأشار إلى أن قرار تقليص مساحات الأرض الزراعية المزروعة بالأرز لعب دورًا مهمًا في توفير المياه قائلا: " قرار تخفيض مساحة زراعات الأرز ومنع التصدير اتخذه الوزير رشيد محمد رشيد عام ٢٠١٠ قبل أن يكون هناك السد الإثيوبي الذي تأسس في أبريل ٢٠١١ ، وبالتالي فإن تخفيض زراعات الأرز لم تكن بسبب التغلب على الأضرار المتوقعة من السد بل بسبب مانمر به من عجز مائي".

وفيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف قال نور الدين، :" قرار معالجة واستخدام مياه المصارف في الري ليست للتغلب على تداعيات السد لأننا نعيد استخدامها فعليا منذ عام ١٩٧٥ وتزايدت مع الزمن حتى وصلت ذروتها عام ٢٠١٠ والفرق فقط أننا كنا نستخدمها بدون معالجة، وحتى ما يتم معالجته حاليا أقل من ٥ مليار متر مكعب بينما نحن نعيد استخدام ٢٠ مليار كل سنة طبقا لبيانات وزارة الرى بعد تخفيفها بمياه الترع وبالتالي فهذا الامر ايضا لم يكن بسبب تداعيات السد الإثيوبي ولكن بسبب الفقر المائي وانخفاض حصة الفرد من المياه للزيادة السكانية.

وحول مشروع تبطين الترع الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية قال نور الدين": تبطين الترع كان توصية ملحة من الاتحاد الأوروبي وخبراء لتقليل العجز المائي وتبناه الوزير محمد عبد العاطي ونفذه لتوفير نحو 5 مليارات متر مكعب سنويا، وهو أيضا ليس بسبب تداعيات السد بل هى توصية خبراء الغرب وكنا بحاجة اليها".

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