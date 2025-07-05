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برلماني من مستشفى وردان: تذليل العقبات لاستخراج تصاريح دفن ضحايا الطريق الإقليمي

09:35 م السبت 05 يوليه 2025
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    مستشفى وردان
  • عرض 3 صورة
    مستشفى وردان
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كتب- نشأت علي:
قدّم النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، الذي وقع ظهر اليوم وأسفر عن وفاة 9 مواطنين، وذلك خلال تواجده بمستشفى وردان بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وأكد النائب أحمد رمزي حرصه على متابعة الإجراءات وتذليل كافة العقبات المتعلقة باستخراج التصاريح الرسمية اللازمة لدفن الضحايا، في إطار الحرص على دعم ومساندة أسر المتوفين في هذا الظرف الإنساني الأليم.

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مستشفى وردان النائب أحمد رمزي تصاريح دفن ضحايا الطريق الإقليمي
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