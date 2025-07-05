أستاذ طرق: لجنة لوضع بدائل لـ"الإقليمي" لحين انتهاء أعمال الصيانة

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، على حادث الطريق الدائري الإقليمي الذي وقع اليوم وأسفر عن سقوط وفيات وإصابات، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في سوء استخدام الطرق لا في جودتها.

وقال حسن مهدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لدينا شبكة طرق جيدة لكن إساءة استخدامها يؤدي إلى وقوع الحوادث".

وتابع أن الطريق الدائري الإقليمي قد تم افتتاحه على مراحل، وهناك أجزاء منه بدأت بالعمل منذ عام 2013، مما يعكس جهدًا مستمرًا في إنشائه.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مهدي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي العاجلة عقب الحادث قد أدت إلى تشكيل لجنة متخصصة.

وأوضح أن هذه اللجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة، من إدارات المرور ووزارة النقل وعدد من الاستشاريين، لمتابعة ودراسة الحركة المرورية والكثافات على الطريق الدائري الإقليمي.

وأكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أنه سيتم وضع بدائل للطريق لحين انتهاء أعمال الصيانة به في 30 أغسطس المقبل.

وأشاد حسن مهدي بالتقدم الذي أحرزته مصر في جودة الطرق، قائلًا: "مصر تحتل المركز الـ 18 في جودة الطرق بعد أن كانت في المركز 118".

ولفت إلى أن الحمولات الزائدة ووجود تربة رخوة في بعض المناطق قد أدت إلى حاجة أجزاء من الطريق الدائري الإقليمي إلى صيانة عاجلة لضمان سلامته واستمرارية كفاءته.