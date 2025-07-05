الإفتاء: "على قد فلوسهم" مقولة تناقض جوهر الإتقان في الإسلام

كتب- حسن مرسي:

حذّرت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سلوك شائع لدى البعض في مجال العمل، وهو الإهمال أو التقصير تحت شعار "على قد فلوسهم".

خلال برنامج "ربنا بيحبك" المذاع على قناة الناس، قالت الخولي إن هذا السلوك يقع في خطأ كبير ويتنافى تمامًا مع تعاليم الإسلام السمحة، مشيرة إلى أن بعض الناس يهملون في أعمالهم، أو يغادرون وظائفهم قبل مواعيد الانصراف الرسمية، أو يُنجزون المهام ببطء وتقصير ملحوظ.

وأوضحت أمينة الفتوى، أن من أراد أن يحظى بمحبة الله ورضاه، فعليه أن ينجز عمله في وقته المحدد وبأعلى جودة ممكنة.

وأضافت: "هتعرف كده إن ربنا شايفك"، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون﴾.

كما أضافت الخولي أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا﴾.

وتابعت تأكيدها مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يُتقنه"، مما يدل على أهمية الإتقان والجودة في نظر الشريعة الإسلامية.

وشددت أمينة الفتوى على أن مقولة "على قد فلوسهم" تُخالف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتُعد تبريرًا غير مقبول للتقصير في أداء الأمانة والواجب الوظيفي.

وأكدت أن العامل حين يراعي الله تعالى في عمله ويؤديه بإخلاص وإتقان، فإن أجره محفوظ وكامل عند الله، حتى وإن لم يُنصفه البشر في تقديرهم المادي.

وأشارت إلى أن النية الخالصة لوجه الله والإتقان في الأداء هما السبيلان الأساسيان لنيل محبة الله ورضاه.