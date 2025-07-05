"التضامن" تكشف عن خطة شاملة لتطوير الحضانات وتيسير تراخيصها

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن خطة متكاملة تهدف إلى زيادة أعداد الحضانات ورفع معدلات التحاق الأطفال بها.

خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قالت صاروفيم إن الخطة تشمل تيسير إجراءات التراخيص وإزالة أي معوقات تواجه الحضانات، بهدف تسهيل عملها وزيادة كفاءتها، مؤكدة أن تحقيق ذلك يتطلب وجود قواعد بيانات محدثة ودقيقة.

وأضافت صاروفيم، أن العدد الحالي للحضانات ومعدل التحاق الأطفال بها ليس كافيًا على الإطلاق، موضحة أن الحصول على أعداد دقيقة يتطلب قاعدة بيانات محدثة، وهو ما يمثل الهدف الأساسي من عملية الحصر الجارية.

وتابعت أن الحصر في حد ذاته ليس غاية، بل هو وسيلة للوصول إلى معلومات دقيقة يمكن البناء عليها لوضع برامج عمل منظمة وفعالة.

وعن معايير تصنيف الحضانات ومنح التراخيص، أشارت نائبة الوزيرة إلى وجود معايير مهمة تنطبق على جميع أنواع الحضانات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص، أو للجمعيات، أو تلك التي تدعمها وزارة التضامن الاجتماعي للجمعيات.

وأكدت أن هناك لائحة تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحدد هذه المعايير، والتي تشمل المساحة والموقع (بأدوار ومساحات معينة)، ونظام التشغيل، والهيكل الوظيفي والتدريب الخاص به.

وكشفت عن أن الوزارة بصدد تعديل هذه اللائحة لتكون أكثر شمولًا وفعالية.