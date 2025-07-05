كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اكتشاف البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة ميلانو عن عدد من المقابر المنحوتة في الصخر من العصرين اليوناني والروماني.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"الفنية العسكرية" توقع عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية

وقعت الكلية الفنية العسكرية عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، للمشاركة في دعم فعاليات المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية لعام 2025.

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توجيهات عاجلة من التنمية المحلية بشأن حادث الطريق الإقليمي

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تداعيات الحادث الذي وقع بالقرب من قرية منشأة القناطر بالجيزة على الطريق الإقليمي بالمنوفية (اتجاه القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، والذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات والوفيات بسبب تصادم سيارتي ميكروباص.

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تحذير من الشبورة.. الأرصاد: طقس الأحد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

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الزراعة: 214 قافلة بيطرية مجانية في 176 قرية في يونيو الماضي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي عدد القوافل البيطرية المجانية التي تم إطلاقها خلال شهر يونيو الماضي، بلغ حوالي 214 قافلة، تم تنفيذها في 176 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.

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مصرع 9 وإصابة 11.. الصحة تكشف حصيلة ضحايا حادث "إقليمي المنوفية"

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الحادث الذي وقع اليوم السبت، على الطريق الإقليمي (اتجاه القاهرة - الإسكندرية الصحراوي) بمحافظة المنوفية، أسفر عن 9 حالات وفاة، وإصابة 11 شخصًا.

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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,338 شهيدًا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، باستشهاد 70 فلسطينيًا وإصابة 332 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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انتخابات الشيوخ 2025.. "الجبهة الوطنية" يدفع بـ10 مرشحين فردي

تابع السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم، سير تقدم جميع مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في مختلف المحافظات بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

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مصر تحقق أفضل أداء لها في مؤشر التنمية البشرية منذ صدوره

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا أشار إلى تحقيق مصر أفضل أداء لها في مؤشر التنمية البشرية منذ صدوره.

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السبكي عن التأمين الشامل: 96 ألف عملية إلكترونية وفرت 84,6 ألف ساعة عمل

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا مع قيادات الهيئة ومديري الإدارات المعنية؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ خطط التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمنشآت الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

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مصري ترأس مجلس "الفاو" لأول مرة في تاريخها.. من هو المصري مينا رزق؟

أعلن السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، عن فوز مصر، ممثلة مينا رزق، برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، وذلك خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام للمنظمة، حيث تم انتخاب مصر بالإجماع لتولي المنصب لمدة 4 سنوات مقبلة.

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صور.. اكتشاف مقابر جديدة من العصرين اليوناني والروماني بأسوان

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة ميلانو عن عدد من المقابر المنحوتة في الصخر من العصرين اليوناني والروماني، وتحتوي على نقوش هيروغليفية بحالة جيدة من الحفظ، وذلك في الجبانة المحيطة بمنطقة ضريح الآغاخان في البر الغربي لأسوان.

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