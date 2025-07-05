الصحة تكشف حالة مصابي حادث "إقليمي المنوفية"

كتب- أحمد جمعة:

قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، يرافقه الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، بزيارة ميدانية إلى مستشفى الباجور التخصصي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي وقع ظهر اليوم السبت.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد الحالات المحتجة في الأقسام الداخلية، والبالغ عددها 9 مصابين، تتراوح إصاباتهم بين كسور وسحجات وجروح قطعية وكدمات، كما اطمأن على 3 حالات بقسم الرعاية المركزة أحداها غير مستقرة ، موجهاً بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن المستشفى مجهز بأعلى المستويات، حيث تتوافر الفرق الطبية من جميع التخصصات، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية وجميع فصائل الدم، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمصابين.

وفي إطار حرص الوزارة على ضمان سير العملية العلاجية بكفاءة، وجه الدكتور محمد الطيب بالحفاظ على انتظام المسارات الخدمية داخل المستشفى، وتمكين الفرق الطبية من أداء مهامها دون أي معوقات، وذلك تماشياً مع توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة. كما أكد على أهمية تيسير زيارة الأهالي للمصابين بما لا يؤثر على سير الخدمات الطبية أو يعيق عمل الكوادر الصحية.

وكانت هيئة الإسعاف المصرية قد دفعت فور وقوع الحادث، ب 18 سيارة إسعاف عالية التجهيز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

شارك في الزيارة الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور أحمد رزق ، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى فريق المراجعة الداخلية والحوكمة.

تهدف هذه الزيارة إلى متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، وتذليل أي تحديات قد تواجه العمل الطبي، مع ضمان تقديم الدعم النفسي والطبي لهم ولأسرهم.