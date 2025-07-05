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"الفنية العسكرية" توقع عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية

05:26 م السبت 05 يوليه 2025

الفنية العسكرية'' توقع عقد اتفاق مع شركة الإنتاج ا

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كتب- محمد سامي:

وقعت الكلية الفنية العسكرية عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، للمشاركة في دعم فعاليات المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية لعام 2025.

وقام اللواء أشرف ضياء الدين البيومى مدير الكلية الفنية العسكرية بتوقيع العقد مع اللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

ويهدف عقد الاتفاق إلى تبادل الخبرات وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة من خلال عقد العديد من الدورات الفنية والتدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى عدد من الندوات العلمية المتخصصة، بما يسهم في الارتقاء بالعمل البحثي وإثراء العلم والمعرفة.

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الكلية الفنية العسكرية الهيئة القومية للإنتاج الحربي أشرف ضياء الدين البيومى
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