كتب- محمد سامي:

وقعت الكلية الفنية العسكرية عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، للمشاركة في دعم فعاليات المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية لعام 2025.

وقام اللواء أشرف ضياء الدين البيومى مدير الكلية الفنية العسكرية بتوقيع العقد مع اللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

ويهدف عقد الاتفاق إلى تبادل الخبرات وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة من خلال عقد العديد من الدورات الفنية والتدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى عدد من الندوات العلمية المتخصصة، بما يسهم في الارتقاء بالعمل البحثي وإثراء العلم والمعرفة.