توجيهات عاجلة من التنمية المحلية بشأن حادث الطريق الإقليمي

كتب- محمد نصار:

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تداعيات الحادث الذي وقع بالقرب من قرية منشأة القناطر بالجيزة على الطريق الإقليمي بالمنوفية (اتجاه القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، والذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات والوفيات بسبب تصادم سيارتي ميكروباص.

وأجرت الدكتورة منال عوض، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لمتابعة تطورات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومتابعة جهود نقل المصابين للمستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

كما أجرت وزيرة التنمية المحلية، اتصالًا مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة من موقع الحادث والتي تقع في دائرة المحافظة لاستخدامها في حالة الطوارئ وتوفر جميع الإمكانيات اللازمة.

وتقدمت منال عوض بخالص تعازي الوزارة لأسر الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.

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