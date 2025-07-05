حادث الإقليمي الجديد.. تحرك عاجل من العمل بشأن الضحايا

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، أن الوزير محمد جبران، وجه بسرعة جمع البيانات وإعداد قوائم بأسماء ضحايا حادث المنوفية الإقليمي.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، السبت، أن ذلك يأتي تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحادث الذي وقع اليوم السبت، على الطريق الإقليمي (اتجاه القاهرة - الإسكندرية الصحراوي) بمحافظة المنوفية، أسفر عن 9 حالات وفاة، وإصابة 11 شخصًا.

وأكدت هيئة الإسعاف، أن فرقها الإسعافية تعمل جاهدة على تخفيف وطأة وشدة ذلك الحادث الأليم، مشددة على تسخير إمكاناتها البشرية ومقدراتها الفنية في مساندة ضحايا ذلك الحادث ومؤازرتهم في هذا الظرف الدقيق الذي ألمّ بهم.

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