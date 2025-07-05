9 حالات وفاة.. توجيه من رئيس الإسعاف بشأن حادث "إقليمي المنوفية"

كتب- أحمد جمعة:

وجه الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، باستعداد مركبات الإسعاف لنقل أي حالات من مصابي الحادث الجديد الذي وقع بالطريق الإقليمي بالمنوفية، اليوم السبت، إلى مستشفيات أخرى.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة والسكان، إن الحادث الذي وقع اليوم السبت، على الطريق الإقليمي (اتجاه القاهرة - الإسكندرية الصحراوي) بمحافظة المنوفية، أسفر عن 9 حالات وفاة، وإصابة 11 شخصًا.

وقالت هيئة الإسعاف: "تعمل فرقنا الإسعافية جاهدة على تخفيف وطأة وشدة ذلك الحادث الأليم، وتؤكد هيئة الإسعاف المصرية تسخير كافة إمكاناتها البشرية ومقدراتها الفنية في مساندة ضحايا ذلك الحادث ومؤازرتهم في هذا الظرف الدقيق الذي ألمّ بهم".

وفي إطار المتابعة الميدانية المُكثفة، كلف الدكتور خالد عبد الغفار، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، بالتوجه فورًا إلى محافظة المنوفية لمتابعة تقديم أوجه الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، والتأكد من توافر جميع الإمكانيات اللازمة، بما في ذلك الأطقم الطبية المتخصصة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بكافة فصائلها، مع إعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية للمصابين والخدمات المقدمة لهم.

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