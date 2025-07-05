صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,338 شهيدًا

وكالات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، باستشهاد 70 فلسطينيًا وإصابة 332 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة، إنه تم استشهاد 6,780 شخصًا وإصابة 23,916 آخرين منذ انتهاك الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة القتال في 18 مارس الماضي.

وأعلنت الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,338 شهيدًا و135,957 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.