مصرع 9 وإصابة 11.. الصحة تكشف حصيلة ضحايا حادث "إقليمي المنوفية"

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الحادث الذي وقع اليوم السبت، على الطريق الإقليمي (اتجاه القاهرة - الإسكندرية الصحراوي) بمحافظة المنوفية، أسفر عن 9 حالات وفاة، وإصابة 11 شخصًا.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، تداعيات الحادث، وأصدر توجيهاته الفورية برفع درجة الاستعداد القصوى بكل المستشفيات المحيطة، وتوفير سُبل الرعاية الطبية والإسعافية للمصابين، مع التأكيد على تقديم الدعم النفسي لهم ولأسر الضحايا.

وفي إطار المتابعة الميدانية المُكثفة، كلف الدكتور خالد عبد الغفار، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، بالتوجه فورًا إلى محافظة المنوفية لمتابعة تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، والتأكد من توافر جميع الإمكانيات اللازمة، بما في ذلك الأطقم الطبية المتخصصة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بجميع فصائلها، مع إعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية للمصابين والخدمات المقدمة لهم.

وكانت هيئة الإسعاف قد دفعت بـ18 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات نقلت المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع أجهزة الدولة، حرصها الدائم على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والنفسية للمواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وتجديد تعازيها لأسر الضحايا، مع استمرار بذل كل الجهود لضمان سلامة المصابين ومساندة أهاليهم.

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