كتب- محمد شاكر:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد السابق، أنه رفض الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في "قضية القرن".

وخلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة: "في مثل هذه القضايا التي أُثيرت خلال ثورة 25 يناير أو 30 يونيو، أرفض ليس هربًا من الدفاع أو الترافع في مثل هذه القضايا، وإنما احترامًا لمشاعر المواطن المصري".

وتابع: "يمكن أن تعود إلى أقوالي وقتها بأنني أعتذر وأطالب بأن نكون أمام محاكمة مدنية، وأن تُراعى في مثل هذه القضايا كافة حقوق المتهم ودفاعه، وهذا ما حدث بالفعل سواء في المحاكمات بعد 25 يناير أو 30 يونيو".

وأضاف أبو شقة: "هناك قضايا بعد أن تبين أنها قضايا مالية بحتة وتم الحكم فيها، توليت المرافعة فيها وتم نقض الحكم والحكم بالبراءة".

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويُعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

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