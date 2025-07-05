وفاة رئيس قطار القاهرة أثناء عمله - تفاصيل

كتب- محمد نصار:

نعت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، برئاسة عبد الفتاح فكري، حسين محمد فريد، رئيس قطار القاهرة والذي تُوفي أثناء عمله بمحافظة أسيوط.

وكلف رئيس النقابة العامة، سيد عبد اللطيف، نائب رئيس النقابة ورئيس اللجنة النقابية لمشرفي القطارات، بالمتابعة وإزالة أية معوقات وسرعة الانتهاء من إجراءات نقل الجثمان، لتشييعه لمثواه الأخير بمحافظة طنطا.

ودعت النقابة الله عز وجل، أن يتقبله بواسع رحمته، وقدمت خالص العزاء لأسرته وأهله وذويه.

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