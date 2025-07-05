كتب- نشأت علي:

يعقد مجلس النواب، غدًا الأحد، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة، في مقدمتها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.

ويأتي مشروع القانون في ضوء التغيرات التي يشهدها القطاع الصحي، واستحداث تخصصات تعليمية جديدة، لا سيما خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بمختلف مسمياتها السابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).

ويهدف التشريع الجديد إلى دمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، لضمان المساواة في الحقوق والمزايا الوظيفية والمالية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "سنتامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة قطاع السكري، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.

وفي السياق ذاته، يبحث مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي بين الحكومة المصرية والحكومة الإسبانية، لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (المرج الجديدة – شبين القناطر)، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل الجماعي وتحسين خدمات المترو في المناطق الحيوية.

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