انتخابات الشيوخ 2025.. "الجبهة الوطنية" يدفع بـ10 مرشحين فردي

كتب- محمد أبو بكر:

تابع السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم، سير تقدم جميع مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في مختلف المحافظات بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

ووجه الأمين العام، أمناء الحزب في المحافظات بالتواجد ميدانيًا إلى جانب المرشحين، وتقديم الدعم والتنسيق لهم، مؤكّدًا على أهمية التواصل المستمر بين قيادات الأمانات المركزية والمرشحين، بهدف توفير المساندة اللازمة بما يضمن ظهورهم بصورة لائقة وتقديم نموذج محترم في المنافسة.

كما أصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية داخل مقر الحزب الرئيسي، لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي أي استفسارات أو شكاوى من المرشحين على مدار الساعة، تمهيدًا للتعامل معها بالطرق المناسبة.

وأعلن حزب الجبهة الوطنية الدفع بـ10 مرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ المقبلة، وهم:

- فتحي دسوقي (القليوبية)

- إياد صالح (الدقهلية)

- محمد إبراهيم موسى (المنوفية)

- محمود مرجان (الجيزة)

- عصام عبد الغني (الفيوم)

- هشام عبد المجيد (بني سويف)

- عمرو أبو العيون (أسيوط)

- إيهاب عطا الله (الإسكندرية)

- محمد عبد اللطيف (البحيرة)

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