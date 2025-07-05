مع فتح باب التقديم.. 9 أوراق للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتب- نشأت علي:

بدأت اللجنة العليا للانتخابات بمختلف محافظات الجمهورية، في استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التقديم للمرشحين.

ويرصد "مصراوي" أبرز المستندات المطلوبة للترشح وفقًا لقانون انتخابات مجلس الشيوخ، والتي جاءت على النحو التالي:

1- إيداع التأمين، والمحدد بـ30 ألف جنيه يُودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.

2- بيان السيرة الذاتية، والذي يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.

3- صحيفة الحالة الجنائية التي توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.

4- الكشف الطبي في إحدى المستشفيات التي تخصصها وزارة الصحة.

5- بيان الانتماء السياسي لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.

6- إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

7- شهادة المؤهل الدراسي بشرط حصوله على مؤهل جامعي.

8- شهادة إثبات أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.

9- حساب شخصي في أحد البنوك المصرية.

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