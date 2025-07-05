مصري ترأس مجلس "الفاو" لأول مرة في تاريخها.. من هو المصري مينا رزق؟

كتب- محمد نصار:

أعلن السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، عن فوز مصر، ممثلة مينا رزق، برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، وذلك خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام للمنظمة، حيث تم انتخاب مصر بالإجماع لتولي المنصب لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويُعد المجلس التنفيذي للفاو، الهيئة الحاكمة الأهم داخل المنظمة، والمسؤولة عن رسم السياسات والتوجهات العامة في مختلف مجالات عملها، ويضم ربع عدد الدول الأعضاء فقط، يتم انتخابهم لفترات محددة.

من هو المصري

- يبلغ من العمر 38 عامًا.

- نائب المندوب الدائم لمصر لدى "الفاو".

- أول مصري يتولى رئاسة مجلس المنظمة منذ تأسيسها عام 1945.

- أصغر من شغل رئاسة مجلس المنظمة في تاريخها.

وجاء اختيار مينا رزق، بعد منافسة قوية مع 5 مرشحين من مختلف المجموعات الجغرافية، بينهم وزراء وشخصيات رفيعة من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركيتين.

وأوضح السفير بسام راضي أن ترشيح مينا رزق جاء في إطار رؤية القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين الشباب وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، لا سيما في المحافل الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن السفارة حرصت على الدفع بمرشح شاب من الكوادر الدبلوماسية المدربة والمؤهلة ضمن توجه وزارة الخارجية لتأهيل جيل جديد من القيادات الواعدة.

وأكد "راضي"، أن هذا الفوز يعكس ما تبذله السفارة المصرية في روما من جهود مكثفة خلال الفترة الماضية للتأكيد على كفاءة المرشح المصري وأحقية مصر في قيادة المجلس التنفيذي في هذه المرحلة الدولية الدقيقة، التي تتصدر فيها قضايا الأمن الغذائي والمياه والزراعة والري أجندة الأولويات العالمية، وهي ملفات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخطط التنمية القومية في مصر بقيادة الرئيس السيسي.

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