كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور مهندس خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم السبت، مقر الشبكات والتحكم الآلي وإيرادات الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكان في استقباله المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعدد من قيادات الشركة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة سير العمل وتحسين مستويات الخدمة للمواطنين، وفي إطار متابعة الشركة القابضة لكهرباء مصر الموقفَ التنفيذي لمشروع التحكم الآلي "الجايكا اليابانية".

واستهل الدستاوي زيارته بتفقد مركز خدمة العملاء والشحن وصالات الاشتراكات؛ لمتابعة سير العمل والاطلاع على أداء العاملين والخدمات المتطورة التي تقدمها شركة شمال القاهرة لعملائها .

وتابع الدستاوي سير العمل ومعدلات التنفيذ وفقًا للجدول الزمني لمنظومة العدادات الذكية، ضمن مشروع الجايكا والمنفذ من خلال تحالف "سيمنس السويدي إلكتروميتر"، والسيرفرات الموجودة بمركز التحكم، ومجمع البيانات (CR) للعدادات الذكية، واتصال العدادات بمركز التحكم الآلي، مشيدًا بمستويات الأداء للعاملين.

وعقد الدستاوي والبيلي اجتماعًا موسعًا بمكتب رئيس قطاع شبكات الحلمية، بحضور نواب رئيس مجلس الإدارة وقيادات قطاع شبكات وإيرادات وتحكم الحلمية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات؛ أبرزها الفقد والعدادات والتحصيل وخدمات المواطنين .

جاء ذلك بحضور المهندس السيد سليمان، رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات والمشرف على قطاعات شبكات التوزيع، والمهندس عمر فتحي، رئيس قطاعات الشؤون الفنية، والمحاسب عزت إبراهيم، رئيس قطاعات الشؤون التجارية، والمهندس أحمد عاطف، رئيس قطاع تحكمات شمال، والمهندس عبد الغني السيد، رئيس قطاع شبكات الحلمية، والمحاسب أحمد عبد الباقي، رئيس قطاع الشؤون التجارية بالحلمية، والمهندس هشام يس، مدير عام شبكات الحلمية، والمحاسب ماجد ماكين، مدير عام إيرادات المطرية والحدائق، والمهندس أيمن محمد إبراهيم، مدير عام شبكات المطرية، والمحاسب أحمد خيرت، مدير عام الشؤون التجارية.

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