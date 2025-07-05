السيسي ورئيس مجلس النواب الليبي يؤكدان دعم وحدة ليبيا وسيادتها

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور حميد الصافي المستشار السياسي لرئيس البرلمان الليبي، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد على الموقف المصري الثابت الداعم لوحدة وسيادة ليبيا، ودعم مؤسساتها الوطنية.

وأكد الرئيس أهمية توحيد الجهود الليبية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تُمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب وقت، استجابةً لتطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

كما شدد الرئيس السيسي على أن استقرار ليبيا يُمثل بعدًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري، مجددًا التزام مصر بمواصلة التنسيق مع الأشقاء الليبيين وكافة الأطراف الدولية المعنية، وداعيًا إلى خروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، بما يعزز من فرص الاستقرار ويمنح المؤسسات الليبية القدرة على أداء دورها الوطني.

وأشار الرئيس أيضًا إلى اهتمام مصر بدعم جهود إعادة إعمار ليبيا، واستعدادها لنقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية والبنية التحتية، بما يُسهم في دعم مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد.

من جانبه، عبّر المستشار عقيلة صالح عن تقديره الكبير للعلاقات الأخوية الممتدة بين مصر وليبيا، وللدور المحوري الذي تلعبه القيادة المصرية في دعم وحدة ليبيا والحفاظ على مؤسساتها، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دعامة رئيسية لجهود استعادة الاستقرار وتسيير المرحلة الانتقالية وصولًا إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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