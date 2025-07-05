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مصر تحقق أفضل أداء لها في مؤشر التنمية البشرية منذ صدوره

10:38 ص السبت 05 يوليه 2025
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    مؤشر التنمية البشرية منذ صدوره
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    مؤشر التنمية البشرية منذ صدوره
  • عرض 4 صورة
    مؤشر التنمية البشرية منذ صدوره
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كتب- محمد نصار:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا أشار إلى تحقيق مصر أفضل أداء لها في مؤشر التنمية البشرية منذ صدوره.

يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الأساس لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وقد حرصت الحكومة خلال السنوات الماضية على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأسفرت هذه الجهود عن تحولات إيجابية ملموسة في مختلف محاور وقطاعات التنمية البشرية، وهو ما تجلى في تقدم مصر 8 مراكز في مؤشر التنمية البشرية خلال العقد الأخير.

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مؤشر التنمية البشرية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
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