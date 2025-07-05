كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تحديث مهم في جداول الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

قال بنداري إن الهيئة اعتمدت رموزًا جديدة تعكس روح الجمهورية الجديدة وتُعبر عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية حاليًا، سواء على مستوى القوائم أو المقاعد الفردية.

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أكملت كافة الاستعدادات اللازمة لبدء استقبال أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية في 27 محافظة وحتى الخميس 10 يوليو 2025.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أضاف بنداري أن الهيئة طورت برنامجًا إلكترونيًا موحدًا يتيح تتبعًا لحظيًا لأوراق المرشحين، مما يعزز من مستوى الشفافية والدقة في العملية الانتخابية، ويضمن سيطرة الهيئة على إجراءات التقديم في جميع المحافظات.

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التصريحات الأخيرة للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه سفراء البعثات الإفريقية، كانت بمثابة رسالة واضحة عن حجم الجهد المصري في ملف سد النهضة، وكشفت عن التزام مصر الكامل بالمسار التفاوضي على مدى 14 عامًا.

وأوضح شراقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر خاضت مفاوضات مباشرة وطويلة مع إثيوبيا والسودان، والتي توّجت بمفاوضات رعتها الولايات المتحدة في عام 2019.

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التي أكد فيها "اكتمال بناء سد النهضة.

وقال "شراقي" في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن إعلان آبي أحمد عن اكتمال بناء السد "سياسية بامتياز، ولا تستند إلى الواقع الفني أو العلمي على الأرض"، موضحًا أنه يتجاهل عمدًا أن المشروع لا يزال بعيدًا عن التشغيل الكامل.

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن خطأ الطبيب لا يُعد قتلًا بالخطأ، مؤكدًا أن النية في العلاج هي إنقاذ حياة المريض وليست إلحاق الضرر به.

خلال برنامجه "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، رد موافي على سؤال أحد المشاهدين حول ما إذا كان خطأ الطبيب يُعتبر قتلًا بالخطأ، موضحًا أن القتل بالخطأ ينطبق على حوادث مثل دهس شخص بالسيارة، بينما الطبيب يعمل بنية الإنقاذ.

أوضح الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الضرب ليس وسيلة تربوية مشروعة في الإسلام، مشيرًا إلى ضعف الحديث المتداول حول ضرب الأطفال على الصلاة عند سن العاشرة.

خلال حواره مع الإعلامي مصعب العباسي في برنامج "علامة استفهام" على قناة "الشمس"، أكد النجار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه استخدام الضرب مع الأطفال أو الزوجات أو الخدم، مما يجعله قدوة في التربية بالرفق والحوار.