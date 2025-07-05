مصر وقطر تكثفان المساعي بعد رد حماس على مقترح التهدئة في غزة

كشفت مصادر خاصة لـ"القاهرة الإخبارية" عن جهود مكثفة تقودها مصر وقطر لإنهاء المفاوضات الجارية والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن حركة حماس قد سلمت ردها الرسمي للوسطاء بخصوص المقترح الأخير الذي قُدّم إليها.

وأفادت بأن رد حماس يضمن فتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة تهدف إلى التوصل إلى تهدئة تستمر لمدة 60 يومًا فور إقرارها، مما يمهد الطريق لفترة استراحة من الصراع تتيح الفرصة لمزيد من الحوار.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن مصر تعمل على تكثيف اتصالاتها وتحركاتها مع جميع الأطراف المعنية، وذلك بهدف استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، في خطوة تؤكد دورها المحوري كوسيط رئيسي.

وأضافت المصادر أن القاهرة ستبدأ في إجراء اتصالات مكثفة خلال الساعات المقبلة مع مختلف الأطراف الفاعلة.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الاتصالات هو الوصول إلى صيغة نهائية لاتفاق يحظى بقبول وتوافق كافة الأطراف، بما يضمن تحقيق تهدئة مستدامة ومقبولة للجميع في قطاع غزة.

تأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ دولية وإقليمية حثيثة لوقف التصعيد المستمر وتحقيق استقرار المنطقة.