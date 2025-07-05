كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، ضرورة وجود ثورة تشريعية؛ لأن القوانين الحاكمة الآن قوانين قديمة أصبحت في وادٍ والواقع في وادٍ آخر.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 101 شقة إسكان اجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل الثلاثاء المُقبل.

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التصريحات الأخيرة للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه سفراء البعثات الإفريقية، كانت بمثابة رسالة واضحة عن حجم الجهد المصري في ملف سد النهضة، وكشفت عن التزام مصر الكامل بالمسار التفاوضي على مدى 14 عامًا.

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التي أكد فيها "اكتمال بناء سد النهضة.

أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن يوم عاشوراء يمثل فرصة عظيمة لنيل مغفرة الذنوب والتقرب إلى الله تعالى، مشيرًا إلى أهمية صيامه و«التوسعة» على الأهل والفقراء، اقتداءً بسُنّة النبي ﷺ.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام تشغيل أسواق اليوم الواحد، والتي تهدف إلى توفير السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مناسبة في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أعلن تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبًا سياسيًا، في بيان له عن اعتماد الأسماء النهائية لمرشحيه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على المقاعد الفردية والقوائم، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده التحالف يوم الخميس الماضي

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، على موقف النقابة الثابت من رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وهو الموقف الثابت للجمعية العمومية للنقابة الذي يرفض كل أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي.

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تحديث مهم في جداول الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.



