حدث منتصف الليل| موعد طرح 101 شقة إسكان اجتماعي.. والوطنية للانتخابات تكشف عن رموز جديدة
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
نحتاج ثورة تشريعية.. بهاء أبو شقة: قانون الغش منذ عام 1941 ولم يتغير حتى الآن
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، ضرورة وجود ثورة تشريعية؛ لأن القوانين الحاكمة الآن قوانين قديمة أصبحت في وادٍ والواقع في وادٍ آخر.
الثلاثاء المقبل.. بداية طرح 101 شقة إسكان اجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 101 شقة إسكان اجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل الثلاثاء المُقبل.
شراقي: إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ وتخزين الأحادي يفقد السد شرعيته القانونية
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التصريحات الأخيرة للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه سفراء البعثات الإفريقية، كانت بمثابة رسالة واضحة عن حجم الجهد المصري في ملف سد النهضة، وكشفت عن التزام مصر الكامل بالمسار التفاوضي على مدى 14 عامًا.
إنجاز وهمي.. "شراقي" تعليقًا على تصريح آبي أحمد: اكتمال سد النهضة "دعاية سياسية"
علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التي أكد فيها "اكتمال بناء سد النهضة.
ما هي السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء؟
أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن يوم عاشوراء يمثل فرصة عظيمة لنيل مغفرة الذنوب والتقرب إلى الله تعالى، مشيرًا إلى أهمية صيامه و«التوسعة» على الأهل والفقراء، اقتداءً بسُنّة النبي ﷺ.
محافظ الجيزة يتابع انتظام تشغيل أسواق اليوم الواحد بإمبابة والعجوزة
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام تشغيل أسواق اليوم الواحد، والتي تهدف إلى توفير السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مناسبة في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
بـ 100 مرشح.. تحالف الأحزاب يكشف استعدادته لانتخابات مجلس الشيوخ
أعلن تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبًا سياسيًا، في بيان له عن اعتماد الأسماء النهائية لمرشحيه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على المقاعد الفردية والقوائم، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده التحالف يوم الخميس الماضي
نقيب الصحفيين يصف مقابلة عماد أديب مع لابيد بـ"الجريمة المهنية"
أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، على موقف النقابة الثابت من رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وهو الموقف الثابت للجمعية العمومية للنقابة الذي يرفض كل أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي.
البرج الأيقوني والمونوريل.. الوطنية للانتخابات تكشف عن رموز جديدة تعكس إنجازات الجمهورية
كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تحديث مهم في جداول الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
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