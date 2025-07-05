الري: خطة متكاملة لزيادة إنتاج القصب والبنجر بأقل استهلاك للمياه

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تعمل ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين وجهاز "مستقبل مصر" لتعزيز إنتاج المحاصيل السكرية وترشيد استهلاك المياه.

خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح غانم أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير الذي ضم وزراء الري والزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر ناقش آليات تعظيم الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد المائية.

وأضاف: "نركز على تحديد المساحات الأمثل لزراعة القصب والبنجر في مختلف المناطق، مع تطوير نظم الري لضمان الاستخدام الأمثل لكل قطرة ماء".

وتابع المتحدث الرسمي أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شدد خلال الاجتماع على أهمية رفع كفاءة الري واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، بما يمكن من إنتاج كميات أكبر من المحاصيل بنفس كمية المياه المستخدمة حاليًا.

وأكد أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية في سياسة الوزارة لتحقيق الأمن المائي والغذائي معًا.

من جانبه، أشار غانم إلى أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية يسير وفق آليات محددة، تشمل إعادة تنظيم منظومة الزراعة وتحديث الممارسات الزراعية، مع التركيز على المناطق التي تحقق أعلى إنتاجية للمحاصيل السكرية بأقل استهلاك للمياه.

وأضاف: "لا نهدف فقط إلى توفير المياه، بل إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من كل متر مكعب نستخدمه في الزراعة".