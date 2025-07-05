ارتفاع الرطوبة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 10 يوليو 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

وأوضحت الأرصاد، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ونشاط لحركة الرياح على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



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