إعلان

ارتفاع الرطوبة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (6)
  • عرض 6 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (7)
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (2)
  • عرض 6 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (2)_3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 10 يوليو 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

وأوضحت الأرصاد، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ونشاط لحركة الرياح على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

43
قرأ أيضاً:

أمطار ورياح.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

منظومة السايس الجديدة.. 5 مستندات لاستخراج باركود الشركات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للمرأة بألمانيا

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان