ننشر شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتب- عمرو صالح:

تفتح اليوم السبت، الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الخامسة مساءً لمدة 6 أيام على أن يكون أخر يوم 10 يوليو ويغلق الباب التقديم في الساعة الـ 2 ظهرًا.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025:

1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.



2- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.



3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.



4 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.



5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.



6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين :-



ا- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.



ب - صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها

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