معرض المصرية يشارك في فعاليات القمة العالمية للمرأة 2025 بألمانيا

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة بجناح لعرض منتجات "المصرية"، وذلك علي هامش فعاليات القمة العالمية للمرأة 2025 في برلين بألمانيا والمقامة خلال الفترة من 3 حتى 5 يوليو 2025.

تضمن جناح المجلس منتجات "المصرية" التي صنعت بأيادي السيدات المتدربات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية التابعة للمجلس.



وتضمنت المنتجات مجموعة متنوعة من الحقائب والملابس والمفكرات، والأحزمة، ومنتجات رسم على القماش، وأساور ذهبي وفضي، وخواتم وحلقان دهبي وفضي وبروشات وغيرها من المنتجات المتميزة.

ولاقى جناح المجلس إقبالًا من ضيوف وضيفات القمة من جميع دول لعالم.

يذكر أن القمة العالمية للمرأة 2025 تهدف الي توسيع الفرص الاقتصادية للمرأة علاوة علي تعزيز قيادتها علي مستوي العالم.