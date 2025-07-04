بعد انضمام أحزابه للقائمة الوطنية.. ما مصير تحالف الطريق الديمقراطي؟

كتب- عمرو صالح:

ضمت أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" المنتظر الإعلان عن مرشحيها بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أحزاب من "تحالف الطريق الديمقراطي"، وهم العدل والمصري الديمقراطي، مما دفع البعض للتساؤل عن موقف التحالف بعد انضمام أحزابه للقائمة؟.

من جهته قالت النائبة مها عبدالناصر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن التحالف ينافس فقط على المقاعد الفردية فقط موضحة أن تحالف سياسي وليس إئتلاف انتخابي.

واضافت عبدالناصر لمصراوي، أن تحالف الطريق الديمقراطي تصدر عنه بيانات واحدة تجاه معظم الأمور التي تهم المجتمع مستشهده بموقفهم من تعديلات قانون الإيجار القديم "ممثلي أحزاب التحالف انسحبوا من الجلسة النهائية للتصويت عليها".

وعقد مؤخرا الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك بمقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة.

واستمر الاجتماع قرابة ثلاث ساعات، بحضور ممثلين عن 13 حزبًا سياسيًا وكيانًا سياسيًا مشاركًا، هي: حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، حزب الشعب الجمهوري، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المؤتمر، حزب الوفد، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التجمع، حزب الحرية المصري، حزب إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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