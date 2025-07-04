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البرج الأيقوني والمونوريل.. الوطنية للانتخابات تكشف عن رموز جديدة تعكس إنجازات الجمهورية

11:39 م الجمعة 04 يوليو 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

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كتب- حسن مرسي:

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تحديث مهم في جداول الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

قال بنداري إن الهيئة اعتمدت رموزًا جديدة تعكس روح الجمهورية الجديدة وتُعبر عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية حاليًا، سواء على مستوى القوائم أو المقاعد الفردية.

وأوضح بنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، أن هذه الرموز المستحدثة تشمل على سبيل المثال: البرج الأيقوني، والمونوريل، والقطار السريع، بالإضافة إلى ساحة الشعب.

وأشار إلى أن إطلاق هذه الرموز يمثل توجهًا واضحًا للهيئة نحو تجديد أدوات التفاعل مع الناخب المصري، وربط الرمزية الانتخابية بواقع الإنجاز الوطني الملموس على أرض الواقع.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن جداول الرموز الجديدة ستكون متاحة للمرشحين وفق معايير واضحة تتبع نظام الأولوية في منحها.

وتابع أنه من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الرموز بشكل تفصيلي بالتزامن مع إعلان الكشوف الأولية للمرشحين خلال الأيام القليلة القادمة.

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الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية البرج الأيقوني
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