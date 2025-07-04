كتب- حسن مرسي:

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أكملت كافة الاستعدادات اللازمة لبدء استقبال أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية في 27 محافظة وحتى الخميس 10 يوليو 2025.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أضاف بنداري أن الهيئة طورت برنامجًا إلكترونيًا موحدًا يتيح تتبعًا لحظيًا لأوراق المرشحين، مما يعزز من مستوى الشفافية والدقة في العملية الانتخابية، ويضمن سيطرة الهيئة على إجراءات التقديم في جميع المحافظات.

تابع بنداري موضحًا أن فترة تقديم الأوراق ستكون يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مع تدريب مكثف للأطقم الفنية والقانونية في المحاكم الابتدائية لضمان سلاسة العملية تحت إشراف مباشر من الهيئة المركزية.

وأشار إلى أن الجدول الزمني للانتخابات يسير وفق خطة دقيقة، حيث سيتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين ورموزهم فور انتهاء فترة التقديم، مع تخصيص ثلاثة أيام للطعون، على أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو، الذي يصادف بدء الدعاية الانتخابية بشكل رسمي.

أكد بنداري أن الهيئة ملتزمة بضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أن الصمت الانتخابي سيبدأ في 31 يوليو عند الظهر بالتوقيت المحلي لكل دولة، تليه الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وداخل مصر يومي 4 و5 أغسطس.

وأضاف أن هذه الإجراءات تُنفذ في إطار يضمن الشفافية الكاملة، مع توفير بيئة محايدة للمرشحين والناخبين، مؤكدًا على أن الهيئة ستظل ملتزمة بتطبيق القوانين بدقة، لضمان انتخابات برلمانية تعكس إرادة الشعب المصري بحيادية وعدالة.