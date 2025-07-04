ما هي السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء؟

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن يوم عاشوراء يمثل فرصة عظيمة لنيل مغفرة الذنوب والتقرب إلى الله تعالى، مشيرًا إلى أهمية صيامه و«التوسعة» على الأهل والفقراء، اقتداءً بسُنّة النبي ﷺ.

أوضح الشيخ عرفة، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلاميين أحمد دياب وعبيدة أمير، أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله فيه نبيه موسى عليه السلام من فرعون، فصامه النبي ﷺ شكرًا لله، ووعد من يصومه بمغفرة ذنوب السنة الماضية.

وأشار عضو مركز الأزهر للفتوى إلى قول النبي ﷺ: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله»، مؤكدًا أن شهر الله المحرم من الأشهر الحرم التي تتضاعف فيها أجور الأعمال الصالحة، وتغلظ فيها عقوبات السيئات.

كما استشهد الشيخ بحديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ: «من وسّع على عياله في يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته»، موضحًا أن الصالحين كانوا يذبحون ويوزعون الطعام والحلوى في هذا اليوم، ويحرصون على الإنفاق على أسرهم لينالوا بركة سُنّة «التوسعة».

وذكّر عرفة بقصة سيدنا موسى عليه السلام حين واجه حصار فرعون عند البحر فقال: «كلا إن معي ربي سيهدين»، وكذلك بموقف النبي ﷺ في غار ثور، مبينًا أن عاشوراء يرسّخ يقين المؤمن بأن النصر يأتي بعد الصبر، وأن الله مع عباده الصالحين.

واختتم الشيخ حديثه بالدعوة إلى الإكثار من الذكر والصلاة على النبي ﷺ في يوم عاشوراء، والتضرع إلى الله لقضاء الحوائج، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾، مؤكدًا أن القلوب تطمئن بذكر الله، وأن الصلاة على النبي ﷺ مفتاح لكل فرج.

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