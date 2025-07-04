بـ 100 مرشح.. تحالف الأحزاب يكشف استعدادته لانتخابات مجلس الشيوخ

كتب- عمرو صالح:

أعلن تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبًا سياسيًا، في بيان له عن اعتماد الأسماء النهائية لمرشحيه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على المقاعد الفردية والقوائم، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده التحالف يوم الخميس الماضي.

وأكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في العمل الحزبي المشترك، حيث يشارك التحالف بـ100 مرشح على المقاعد الفردية في 27 محافظة، يمثلون 17 حزبًا منضويًا تحت مظلته، في إنجاز تنظيمي وتنسيقي غير مسبوق.

وأضاف "مطر"، أن هذا التحرك يأتي تتويجًا لجهود مكثفة خلال الفترة الماضية لإعداد ملفات قوية ومكتملة للمرشحين، استعدادًا للتقديم الرسمي أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الميدانية والإعلامية لضمان حضور فاعل لقوائم التحالف في الشارع السياسي.

ومن جانبه، صرّح النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو المجلس الرئاسي للتحالف، ورئيس لجنة التخطيط السياسي والمتابعة الانتخابية، بأن اعتماد القوائم اليوم هو نتاج عمل احترافي استند إلى معايير دقيقة في اختيار المرشحين، تقوم على الكفاءة والخبرة والتنوع.

وقال السادات: "نحن لا نقدم مجرد مرشحين، بل نقدم نموذجًا متماسكًا يليق بثقة الناخب المصري ويعكس قوة تحالف الأحزاب المصرية كقوة سياسية قادرة على خوض المنافسة بقائمة وطنية فعالة. نسعى لتقديم تجربة انتخابية محترفة تؤسس لمشهد سياسي متطور قائم على الشراكة والمسؤولية".

وشدد على أن هذا الإنجاز يعكس روح الانضباط والعمل الجماعي بين الأحزاب المنضوية تحت رايته، ويمنح الناخب المصري خيارات حقيقية تواكب طموحاته في تمثيل برلماني قوي وفاعل، يُسهم في دعم استقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية.

اقرأ أيضًا:

أسعار العمرة 2026.. اقتصادي و 5 نجوم

45 يومًا لهذه الفئة.. زيادات كبيرة في الإجازات السنوية بقانون العمل الجديد