هل خطأ الطبيب يُعتبر قتلًا بالخطأ؟.. حسام موافي يوضح

كتب- حسن مرسي:



أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن خطأ الطبيب لا يُعد قتلًا بالخطأ، مؤكدًا أن النية في العلاج هي إنقاذ حياة المريض وليست إلحاق الضرر به.



خلال برنامجه "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، رد موافي على سؤال أحد المشاهدين حول ما إذا كان خطأ الطبيب يُعتبر قتلًا بالخطأ، موضحًا أن القتل بالخطأ ينطبق على حوادث مثل دهس شخص بالسيارة، بينما الطبيب يعمل بنية الإنقاذ.



وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تمنح الطبيب المجتهد أجرين إذا نجح في العلاج، وأجرًا واحدًا إذا لم ينجح، طالما كانت نيته خالصة.



أكد موافي أن الأطباء لا يسعون للخطأ، لكنهم يواجهون حالات وفاة لا مفر منها، سواء بسبب تعقيدات المرض أو صعوبات التشخيص والعلاج.



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني أن الأطباء الشباب لا يعملون بمفردهم، بل تحت إشراف أطباء أكبر سنًا وأكثر خبرة، مما يقلل من احتمالية الخطأ في التشخيص.



وأضاف الدكتور حسام موافي، أن الخطأ الطبي، إن حدث، لا يُعزى دائمًا إلى سوء التشخيص أو العلاج، بل قد يكون نتيجة حالات ميثلة لا أمل فيها، مشددًا على أن الطبيب يظل ملتزمًا ببذل أقصى جهده لإنقاذ المريض.



شدد موافي على أهمية فهم طبيعة المهنة الطبية، التي تتعامل مع الحياة والموت يوميًا، وأن الحكم على الأطباء يجب أن يراعي هذا السياق.



وأشار الدكتور حسام موافي، إلى أن النظام الطبي يوفر رقابة صارمة على الأطباء المبتدئين، مما يعزز الدقة في العمل ويحد من الأخطاء.



وأكد على أن الطبيب، حتى في حالة الوفاة، يحصل على أجر اجتهاده بنية الإنقاذ، داعيًا إلى تقدير التحديات التي تواجه المهنة بدلًا من إصدار أحكام قاسية.









