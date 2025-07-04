كتب- محمد شاكر:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، ضرورة وجود ثورة تشريعية؛ لأن القوانين الحاكمة الآن قوانين قديمة أصبحت في وادٍ والواقع في وادٍ آخر.

وخلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة: "عندي أمثلة كثيرة، مثل المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1914، والقانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة، وقانون المحلات العامة سنة 1954، والعقوبات التي يتضمنها القانون لا تتناسب مع الوضع الحالي، حيث تصل العقوبة إلى 10 جنيهات فقط".

وتابع أبو شقة: "في قانون رقم 48 لسنة 1941، كان المشرع يتصور الفلاح الذي يغش اللبن بالماء، على عكس الغش التجاري الآن الذي يمكن أن يدمر بلداً بأكمله. ولدي فلسفة في هذا الأمر، ولا أقول هذا الكلام اعتباطاً، وإنما نابع عن خبرة سنوات طويلة. لذلك فنحن نريد ثورة تشريعية لإصدار قوانين تتناسب مع معطيات الواقع".

وطالب أبو شقة بتشكيل لجنة وطنية مكونة من خبراء وفنيين وقانونيين لمراجعة جميع التشريعات، موضحاً: "هناك شيء في القوانين يسمى القوانين ذات الصلة، فمثلاً قانون الزراعة مرتبط بقوانين الري والأراضي الصحراوية، وقد يكون قانون البيئة مرتبطاً بها أيضاً. وبالتالي فلا بد من وضع إطار تشريعي متكامل بدلاً من إضافة مواد متفرقة في قوانين مختلفة".

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.