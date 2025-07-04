هل ضرب الآباء للأبناء مشروع في الشريعة؟.. عالم أزهري يوضح

كتب- حسن مرسي:

أوضح الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الضرب ليس وسيلة تربوية مشروعة في الإسلام، مشيرًا إلى ضعف الحديث المتداول حول ضرب الأطفال على الصلاة عند سن العاشرة.

خلال حواره مع الإعلامي مصعب العباسي في برنامج "علامة استفهام" على قناة "الشمس"، أكد النجار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه استخدام الضرب مع الأطفال أو الزوجات أو الخدم، مما يجعله قدوة في التربية بالرفق والحوار.

وأشار إلى أن الإنسان، الذي كرمه الله ووصفه بأنه زينة الحياة الدنيا، لا يجوز تعذيبه، مستشهدًا بحديث امرأة دخلت النار لتعذيبها هرة.

شدد الشيخ على أن الأطفال يكتسبون سلوكياتهم من الوالدين، فالأسرة هي المحضن الأول الذي يشكل شخصية الطفل.

وأوضح أن التربية الناجحة تعتمد على القدوة الحسنة والحوار البناء، وليس على الضرب الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية.

واستذكر تجربته في بيئة ريفية حيث كان الضرب شائعًا، مؤكدًا أن هذا الأسلوب لم يكن فعالًا، مضيفًا أن الطفل في مرحلة التنشئة العقلية لا يُحاسب على أخطائه قبل البلوغ، فمن الأولى تربيته بالتفكير واحترام الآخرين.

أوضح النجار أن مصطلح "الضرب" في القرآن له معانٍ متعددة، مثل الإهمال أو البعد، وليس بالضرورة العقاب البدني.

ودعا إلى تربية قائمة على الرعاية والاهتمام، محذرًا من تناقض الوالدين في سلوكياتهم، كمن يطالب الطفل بالصدق بينما يكذب، أو يمنعه من التدخين وهو مدخن.

وأكد أن الأسرة السوية التي تقدم نموذجًا إيجابيًا ستنتج أفرادًا نافعين، مشددًا على أهمية التربية الواقعية التي تركز على السلوك بدلًا من العقوبات القاسية.