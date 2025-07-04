الصحة تكشف أماكن توقيع الكشف الطبي على المرشحين بانتخابات الشيوخ

كتب- عمرو صالح:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن لجان توقيع الكشف الطبي على المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 المنتظر انطلاقها مطلع الشهر المقبل.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عن التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح، حيث توفر 109 لجان طبية و29 معمل تحليل لإجراء الكشف الطبي للمرشحين لمجلس الشيوخ.

وحددت الهيئة آلية توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي صدرت في قرارها رقم 8 لسنة 2025، والذى تضمن 6 مواد بدأت بإجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة للمرشحين.

وأوضحت المادة الثالثة، أنه سيتم توقيع الكشف الطبي للمرشح، مع أخذ بصمة إبهاء يده اليمنى مع صورة شخصية حديثة له، وتحرر النتيجة في التقارير الطبية وتسلم لطالب الترشح وتسلم شخصيًا له مع توقيعه بالاستلام على صورة للتقرير، تحتفظ بها المستشفيات والمعامل، مع دفع التكلفة التي تحددها وزارة الصحة.

ويستعرض مصراوي أمكان توقيع الكشف الطبي للمرشحين بمختلف المحافظات والتي جاءت كالتالي:

اقرأ أيضًا:

"الأرصاد" تنشر التنويه الأول لطقس اليوم.. فرص لأمطار بهذه المحافظات



"القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا



