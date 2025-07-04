إعلان

وفاة سائق قطار أثر أزمة قلبية مفاجئة والعناية الإلهية تنقذ الركاب

05:20 م الجمعة 04 يوليه 2025

هيئة السكك الحديدية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

نعت النقابة العامة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، برئاسة عبدالفتاح فكري، الزميل أحمد صلاح – قائد القطار – الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء عمله، وذلك خلال توقف القطار بمحطة التحرير بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

ووجّه المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، كلاً من المهندس محمود البطل والمهندس أشرف الأوندي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنهاء إجراءات الدفن.

وفي السياق ذاته، كلّف عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة، مصطفى شكري، نائب رئيس النقابة، بسرعة التوجه إلى محافظة البحيرة لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان إلى محل إقامته، والإشراف على مراسم تشييعه إلى مثواه الأخير، وتقديم واجب العزاء نيابة عن النقابة.

كما أعلن رئيس النقابة العامة عزمه حضور الجنازة والمشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وأهله وذويه.

السائق أحمد صلاح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة السكك الحديدية وفاة سائق قطار أثر أزمة قلبية البحيرة هيئة السكة الحديد عبدالفتاح فكري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان