وفاة سائق قطار أثر أزمة قلبية مفاجئة والعناية الإلهية تنقذ الركاب

كتب- محمد نصار:

نعت النقابة العامة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، برئاسة عبدالفتاح فكري، الزميل أحمد صلاح – قائد القطار – الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء عمله، وذلك خلال توقف القطار بمحطة التحرير بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

ووجّه المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، كلاً من المهندس محمود البطل والمهندس أشرف الأوندي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنهاء إجراءات الدفن.

وفي السياق ذاته، كلّف عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة، مصطفى شكري، نائب رئيس النقابة، بسرعة التوجه إلى محافظة البحيرة لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان إلى محل إقامته، والإشراف على مراسم تشييعه إلى مثواه الأخير، وتقديم واجب العزاء نيابة عن النقابة.

كما أعلن رئيس النقابة العامة عزمه حضور الجنازة والمشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وأهله وذويه.



