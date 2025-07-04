خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيًا والأوراق المطلوبة

كتب- محمد أبو بكر:

حددت وزارة العمل آليات وخطوات استخراج كعب العمل «أونلاين»، باعتباره أحد المستندات الرسمية الأساسية التي تطلبها المؤسسات الحكومية والخاصة عند التقدم للوظائف، لاحتوائه على بيانات مقدم الطلب بشكل مفصل.

وأعلنت الوزارة، إتاحة خدمة استخراج كعب العمل إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، إلى جانب استمرار تقديمها من خلال مكاتب العمل المنتشرة على مستوى الجمهورية.

خطوات استخراج كعب العمل عبر الإنترنت

أوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين في الحصول على كعب العمل إلكترونيًا اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الرابط: من هنا

اختيار خدمة «تسجيل راغبي العمل» من قائمة الخدمات الإلكترونية.

في حال التسجيل لأول مرة، يقوم المواطن بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة عبر الاستمارة الإلكترونية.

تحديد جهة العمل سواء داخل مصر أو خارجها.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات، يتم حفظ وتقديم الطلب إلكترونيًا.

على المواطن زيارة مكتب العمل التابع لمحل إقامته في اليوم التالي لاستلام النسخة المطبوعة من كعب العمل.

استخراج كعب العمل من مكاتب وزارة العمل

كما أتاحت الوزارة إمكانية استخراج كعب العمل ورقيًا من خلال مكاتب العمل المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص، ليتم بعدها تسليم كعب العمل عقب استكمال الإجراءات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل

للحاصلين على مؤهل دراسي:

أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع

مستند يثبت محل الإقامة ضمن نطاق المكتب

أصل شهادة المؤهل الدراسي

أصل شهادة الموقف من التجنيد (للذكور)

الرقم التأميني

شهادة خبرة (إن وجدت)

شهادة قياس مستوى المهارة أو رخصة مزاولة الحرفة في حال العمل بمهنة غير التخصص الدراسي

لغير الحاصلين على مؤهل دراسي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

مستند يثبت محل الإقامة

الرقم التأميني

شهادة الموقف من التجنيد (للذكور)

شهادة خبرة (إن وجدت)

شهادة قياس مستوى المهارة

رخصة مزاولة المهنة للمهن التي تتطلب ذلك

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