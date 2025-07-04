إعلان

المستشار بهاء أبو شقة يكشف أفضل تركيبة للبرلمان المقبل - فيديو

04:32 م الجمعة 04 يوليه 2025

المستشار بهاء الدين أبو شقة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أنه يتمنى أن يشهد البرلمان المقبل وجود نواب أقوياء يجعلوا هدفاً أساسياً لهم وهو مصلحة مصر.

وخلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة: "أتمنى أن يعمل النواب بكل تجرد لحماية الدولة المصرية والمواطن".

وأضاف أبو شقة: "كانت هذه حياتي كلها، سواء أثناء عملي بالنيابة أو بالقضاء أو في العمل النيابي، ولدي هدف واحد وهو الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن، بتجرد تام عن أي هدف أو مصالح شخصية".

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة البرلمان الطريق إلى البرلمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان