المستشار بهاء أبو شقة يكشف أفضل تركيبة للبرلمان المقبل - فيديو

كتب- محمد شاكر:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أنه يتمنى أن يشهد البرلمان المقبل وجود نواب أقوياء يجعلوا هدفاً أساسياً لهم وهو مصلحة مصر.

وخلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة: "أتمنى أن يعمل النواب بكل تجرد لحماية الدولة المصرية والمواطن".

وأضاف أبو شقة: "كانت هذه حياتي كلها، سواء أثناء عملي بالنيابة أو بالقضاء أو في العمل النيابي، ولدي هدف واحد وهو الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن، بتجرد تام عن أي هدف أو مصالح شخصية".

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.





