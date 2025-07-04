الأوراق المطلوبة لحجز العمرة واستخراج جواز السفر

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، القواعد والضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، والتي أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج، بهدف إحكام الرقابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

وفي هذا الإطار، يبحث الكثير من المواطنين عن المستندات اللازمة لحجز برامج العمرة، وكذلك الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر.

المستندات المطلوبة لحجز العمرة

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء، مع التزام السيدات بارتداء الحجاب.

شهادة صحية معتمدة من مكتب صحة حكومي، مرفق معها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي وصور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للقيمة المحددة.

المؤهل الدراسي إذا لم يكن مثبتًا في بطاقة الرقم القومي.

ويتم تقديم هذه المستندات إلى مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر في المواعيد المحددة.

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