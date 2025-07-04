الأزهري يعلن مشاركة "الأوقاف" في مبادرة يوسف القعيد للقضاء على الأمية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن وزارة الأوقاف، أن الدكتور أسامة الأزهري تابع باهتمام وتقدير بالغين الندوةَ الفكرية التي شارك فيها الكاتب يوسف القعيد للاحتفال بمرور ١٢ عامًا على ثورة ٣٠ يونيو، والتي نادى خلالها بإطلاق مشروع قومي عظيم تتبناه الدولة المصرية للقضاء على الأمية، بوصفها عدوًا بشعًا ما زال يؤذي الملايين من المصريين.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن القعيد اتفق على طرح رؤيته لهذا المشروع من خلال عمود أسبوعي بإحدى الصحف، على أن تطلق الجريدة بعدها حملة صحفية كبيرة لمساندة هذه الفكرة، باعتبارها عبورًا مكملاً لدولة الثلاثين من يونيو.

وإن الوزير إذ يرى في الفكر الناضج والعمل المفيد حقًا وواجبًا وشاهدًا من شواهد الوطنية الصادقة، فقد قرر البحث في الكيفية الممكنة لتقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة الطيبة، مؤكدًا أن العلم فريضة إسلامية، والأمية -بكل أشكالها الهجائية والرقمية- لا مكان لها في بلد هو مهد الحضارة، ومبدأ التاريخ، ومنبع العلوم.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري عن رغبته في دعوة جميع المفكرين والمتخصصين والمؤسسات والهيئات والشخصيات المعنية إلى اجتماع بوزارة الأوقاف أو بأحد الأماكن التابعة لها من أجل تحقيق العصف الذهني اللازم، وعرض التصورات الممكنة، والتوصل إلى التكامل بين الأفكار والرؤى والخطط المناسبة لتحقيق ذلك الهدف الذي نص عليها دستور جمهورية مصر العربية لعام ٢٠١٤ وتعديلاته في المادة ٢٥ منه؛ تحقيقًا لغاية المواطن السيد في الوطن السيد.