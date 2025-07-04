كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على المخازن للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والحماية المدنية، وضمان خلوها من أي مواد قابلة للاشتعال، بما يحقق حماية أرواح المواطنين والمنشآت العامة.

وأكد "النجار"، خلال لقاء موسع مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات، ضرورة سرعة قيام كل حي ومركز بإعداد حصر شامل لعدد الوحدات والمحال التجارية الواقعة في نطاقه، ووضع رؤية دقيقة لاحتياجاتها من شركات الجمع السكني والأفراد والمعدات اللازمة؛ تمهيدًا لإعداد كراسات الشروط وطرحها للتعاقد مع شركات متخصصة، بهدف تطوير منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى مواجهة الإشغالات والتعديات بالطرق العامة.

وشدد النجار على ضرورة إرفاق دراسة مرورية معتمدة من إحدى كليات الهندسة كشرط رئيسي للموافقة على طلبات تغيير النشاط للوحدات، لضمان عدم تأثير النشاط الجديد على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط في الشوارع المحيطة.

وفي ذات السياق، وجّه المحافظ الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميداني المستمر على الطرق والمحاور، لمواجهة السير العكسي، وضبط مركبات “التوك توك” وإلزامها بالمسارات المقررة، مع الإسراع في إجراءات الترقيم وتسجيل بياناتها، إلى حين تنفيذ خطة إحلالها واستبدالها بمركبات أكثر أمانًا وصديقة للبيئة، للحد من الظواهر السلبية المصاحبة لاستخدامها.

كما تابع المحافظ مع مدير مديرية الشؤون الصحية الجهود المبذولة لتنفيذ القوافل الطبية وحملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة للكشف عن المخدرات داخل دواوين الأحياء والمراكز والمدن والمديريات، بما يساهم في خلق بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

وأكد محافظ الجيزة في ختام اللقاء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الانضباط العام، ورفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي على مستوى المحافظة.

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